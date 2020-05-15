Соединенные Штаты передают Украине тепловизоры, рации и медоборудование на сумму более $25 млн.

Об этом в Facebook сообщило посольство США в Украине.

Отмечается, что техника и оборудование, переданные американской стороной, будут использоваться в зоне проведения операции Объединенных сил.

“Несмотря на COVID-19, мы продолжаем предоставлять Украине помощь в области безопасности! На этой неделе отдел военного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более $25 млн для использования в зоне ООС. США решительно стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии”, – сказано в сообщении.