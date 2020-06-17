Об этом сообщило посольство США в Украине.

“Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной при COVID19 продолжаются! Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 млн долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin”, – говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.