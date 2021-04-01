С начала эскалации конфликта на Донбассе в 2014 году США передали Украине около 2 миллиардов долларов для обеспечения безопасности в регионе.

Об этом заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

Чиновник отметил, что речь идет как о финансовой поддержке украинских сил, так и о предоставлении оборонительного вооружения и других средств, усиливающих поражающее действие.

I had a productive call with Ukrainian Minister of Defence Andrii Taran today. We discussed regional security, and I reaffirmed our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations. pic.twitter.com/yzui8hki2W — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 1, 2021

В перспективе, США намерены наращивать потенциал украинских сил для более эффективной защиты от России, как страны-агрессора.

“С 2014 года США предоставили Украине более 2 млрд долларов на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе недавно объявленный пакет в размере 125 млн долларов”, – отметил Остин.

1 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином.

Уже второй раз за последние полтора месяца министры обсудили направления усиления взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны.

Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины.

Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.