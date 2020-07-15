Администрация президента США Дональда Трампа отменила свое решение, согласно которому иностранные студенты, проходящие обучение только в режиме онлайн, должны были с нового учебного года покинуть страну.

Об этом сообщает CNN.

Решение было принято через неделю после того, как Иммиграционная и таможенная полиция США объявила, что иностранные студенты, чьи занятия были переведены в дистанционный формат из-за эпидемии коронавируса, должны покинуть страну или перевестись на смешанную форму обучения.

По словам источника CNN, в Белом доме признали, что решение было плохо продуманным и исполненным. Другой источник отметил, что сейчас власти США сосредоточены над тем, чтобы распространить это правило на новых студентов, а не уже прибывших в США.