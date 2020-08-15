В субботу, 15 августа, госсекретарь США Майк Помпео и польский министр обороны Мариуш Блащак подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Оно предусматривает размещение дополнительно 1000 американский военных в Польше.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Соглашение было подписано в Варшаве на церемонии в президентском дворце в присутствии президента Польши Анджея Дуды.

Документ позволит увеличить постоянное ротационное присутствие военных США в Польше примерно на 1000 человек. Сейчас на ротации в указанной стране находятся около 4500 американских военных.

Таким образом, общая численность группировки США в Польше составит около 5,5 тыс. военнослужащих.

Как отметил в ходе церемонии подписания документа Анджей Дуда, такой шаг “усиливает гарантию того, что наши солдаты в случае угрозы – для Польши или для США – встанут плечом к плечу”.

“Это также будет способствовать повышению безопасности других стран в нашей части Европы”, – добавил он.

Соглашение также предусматривает предоставление армии США доступа на большее количество польских военных объектов.

В прошлом месяце, в соответствии с требованием президента США Дональда Трампа уменьшить численность войск в Германии, Пентагон объявил, что из ФРГ будут выведены около 12 тысяч военнослужащих. При этом около 5600 будут направлены в другие страны Европы, включая Польшу.

Такое решение Трампа было обусловлено тем, что Берлин “не выполнил обязательств” по финансированию НАТО (ранее страны Альянса обязались выделять на эти цели 2% своего ВВП).