Соединенные Штаты Америки хотят сократить свой военный контингент в Африке для того, чтобы сконцентрироваться на противостоянии с Россией и Китаем.

Об этом сообщает американское издание New Tork Times.

Уточняется, что в министерстве обороны США планируют сократить количество своих военных миссий по борьбе с терроризмом.

“Министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении – или даже полном выводе – американских войск из Западной Африки в качестве первого этапа пересмотра глобального развертывания войск… Эти мысли являются следствием стремления сократить количество миссий, которые ведут борьбу с удаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии так называемым великим державам, таким как Россия и Китай”, – сказано в материале.

Отмечается, что американцы планируют оставить свою базу в Нигере.

Помимо того, в Штатах думают над тем, чтобы отозвать поддержку французской армии, противостоящей там исламистам.

Ожидается, что решение о выводе войск из Африки будет озвучено в январе и может вызвать критику со стороны военных чиновников, законодателей и союзников.