Об этом сообщает американское издание New Tork Times.
Уточняется, что в министерстве обороны США планируют сократить количество своих военных миссий по борьбе с терроризмом.
“Министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении – или даже полном выводе – американских войск из Западной Африки в качестве первого этапа пересмотра глобального развертывания войск… Эти мысли являются следствием стремления сократить количество миссий, которые ведут борьбу с удаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии так называемым великим державам, таким как Россия и Китай”, – сказано в материале.
Отмечается, что американцы планируют оставить свою базу в Нигере.
Помимо того, в Штатах думают над тем, чтобы отозвать поддержку французской армии, противостоящей там исламистам.
Ожидается, что решение о выводе войск из Африки будет озвучено в январе и может вызвать критику со стороны военных чиновников, законодателей и союзников.
- Ранее в британских СМИ сообщали, что США и Китай “в ближайшее время” подпишут торговое соглашение.