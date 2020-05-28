Об этом говорится в данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
По состоянию на утро 28 мая в США зафиксировано 100 442 жертвы COVID-19.
Следовательно, США стали первой страной в мире, где количество умерших превысило этот показатель. Всего в мире от коронавирусной болезни умерли 355 653 человека.
Всего с начала эпидемии в США коронавирусом заболели 1 699 933 человека. В то же время более 391 тыс. вылечились.
- Ранее сообщалось, что в США уже более миллиона заболевших COVID-19.
- Президент США Дональд Трамп считает, что психологическая депрессия в условиях карантина более опасна, чем сам коронавирус.