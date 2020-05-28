Количество погибших от коронавирусной болезни в Соединенных Штатах Америки превысило 100 тысяч человек.

Об этом говорится в данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

По состоянию на утро 28 мая в США зафиксировано 100 442 жертвы COVID-19.

Следовательно, США стали первой страной в мире, где количество умерших превысило этот показатель. Всего в мире от коронавирусной болезни умерли 355 653 человека.

Всего с начала эпидемии в США коронавирусом заболели 1 699 933 человека. В то же время более 391 тыс. вылечились.