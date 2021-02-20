Соединенные Штаты Америки выразили поддержку Украине после введения санкций против ряда лиц, в том числе против главы политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба посольства США в Украине.

В диппредставительстве напомнили, что санкции против Медведчука были введены Вашингтоном еще в 2014 году.

“Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Виктор Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины”, – подчеркнули в посольстве.

Стоит отметить, что ранее посольство США в Киеве также заявило о поддержке введенных санкций против телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком.

Как известно, накануне Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых – кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.

“Разведчики в последнее время получали информацию о деятельности группировки, — действительно сегодня можно констатировать – занимающейся финансированием терроризма на территории Донецкой и Луганской области. Я не открою большой тайны, если отмечу то, что в 14 км от нашей границы на территории Российской Федерации находится нефтеперерабатывающий завод, которым владеет господин Медведчук совместно с женой, и господин Козак вместе со своей женой. Соответственно, поставки горюче-смазочных материалов с этого завода осуществляются на территорию террористам, убивающим наших ребят. Поэтому ничего удивительного в этом нет, никаких тайн. Кроме того, у нас более чем достаточно доказательств того, что это — террористическая группировка, которая сознательно финансируют, помогают нашим боевикам, своим боевикам”, — объяснил Данилов.