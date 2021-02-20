Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба посольства США в Украине.
В диппредставительстве напомнили, что санкции против Медведчука были введены Вашингтоном еще в 2014 году.
“Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Виктор Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины”, – подчеркнули в посольстве.
Стоит отметить, что ранее посольство США в Киеве также заявило о поддержке введенных санкций против телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком.
Как известно, накануне Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых – кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.
“Разведчики в последнее время получали информацию о деятельности группировки, — действительно сегодня можно констатировать – занимающейся финансированием терроризма на территории Донецкой и Луганской области. Я не открою большой тайны, если отмечу то, что в 14 км от нашей границы на территории Российской Федерации находится нефтеперерабатывающий завод, которым владеет господин Медведчук совместно с женой, и господин Козак вместе со своей женой. Соответственно, поставки горюче-смазочных материалов с этого завода осуществляются на территорию террористам, убивающим наших ребят. Поэтому ничего удивительного в этом нет, никаких тайн. Кроме того, у нас более чем достаточно доказательств того, что это — террористическая группировка, которая сознательно финансируют, помогают нашим боевикам, своим боевикам”, — объяснил Данилов.
- Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету Министров принять безотлагательные меры для возвращения в госсобственность части нефтепродуктопровода, принадлежащего лицам, аффилированным с кумом Владимира Путина и главой политсовета “ОПЗЖ” Виктором Медведчуком.
- Виктор Медведчук заявил, что считает санкции, введенные Советом нацбезопасности и обороны (СНБО) против него и его жены Оксаны Марченко, “незаконными”.
- Сама Оксана Марченко также прокомментировала введение против нее санкций и заявила о начале политической карьеры. По словам Марченко, ее “заставили взять в руки политическое оружие”, поэтому она вступает в политическую партию “ОПЗЖ”.