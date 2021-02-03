США поддержали санкции против NewsOne, ZIK та «112 Украина»

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве заявило о поддержке введенных санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком.

Об этом говорится в официальном сообщении посольства США в Facebook.

“США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и согласно украинскому законодательству”, – заявили в посольстве.

Также американские дипломаты подчеркнули, что необходимо немедленно предотвращать попытки информационной войны против суверенных государств путем дезинформации.