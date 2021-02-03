США поддержали санкции против NewsOne, ZIK та «112 Украина»

Об этом говорится в официальном сообщении посольства США в Facebook.
“США поддерживают усилия по противодействию злонамеренного влияния России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и согласно украинскому законодательству”, – заявили в посольстве.
Также американские дипломаты подчеркнули, что необходимо немедленно предотвращать попытки информационной войны против суверенных государств путем дезинформации.
Напомним, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года.
Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным собственником медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”.
- Глава Национального союза журналистов (НСЖУ) Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, отключенных из-за санкций со стороны СНБО.
- Президент Владимир Зеленский, комментируя блокирование телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, заявил, что Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду.
- Министерство культуры и информационной политики направит в компании YouTube решения Совета нацбезопасности и обороны Украины относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и “112 Украина” с просьбой прекратить их функционирование на видеохостинге.