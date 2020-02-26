Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар на слушаниях в комитете по ассигнованиям заявил, что разработка вакцины от нового коронавируса будет завершена через год.

Об этом сообщает CNBC.

В ходе слушаний политики обсуждали дополнительный бюджетный запрос в размере 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.

В первую очередь, деньги нужны для проведения лабораторных и клинических исследований одновременно нескольких вакцин от коронавируса.

“Хотя непосредственный риск распространения коронавируса в США остается низким, в настоящее время в ряде стран, в том числе за пределами Азии, заболевание распространяется, что вызывает глубокую обеспокоенность”, – сказал он.

В частности, конкретно на разработки вакцин предлагается направить 1 млрд долларов.

В то же время научно-медицинские учреждения США начали исследования новых препаратов против коронавируса COVID-19 на пациентах, у которых подтверждено заражение.

В Национальном институте здоровья США заявили о том, что клиническое исследование уже начали в одном из американских штатов.

Медицинский центр Университета Небраски в городе Омаха начал неизбирательное контролируемое клиническое исследование, направленное на оценку безопасности и эффективности антивирусного препарата Remdesivir, который принимают взрослые госпитализированные пациенты с диагностированным коронавирусом.

Первым, кому ввели вакцину от коронавируса, был гражданин США, эвакуированный с круизного судна Diamond Princess.

Когда будет результат действия вакцины, медики учтут его для оценки других исследований – как в США, так и в мире.

Пациенту ввели препарат Remdesivir, разработанный Gilead Sciences Inc. Это антивирусный препарат широкого спектра действия. Ранее его тестировали на людях с болезнью, вызванной вирусом Эбола, а также на тех, кто страдал от острого респираторного синдрома (SARS), вызванного другими коронавирусами.

“Нам срочно необходимо безопасное и эффективное лечение COVID-19. Несмотря на то, что Remdesivir вводили некоторым пациентам с COVID-19, у нас нет достоверных данных, которые бы указывали на то, что он может улучшить клинические результаты”, – сказал директор NIAID и член Целевой группы США по коронавирусу Энтони С. Фаучи.

Клинические испытания Remdesivir также продолжаются в Китае.

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