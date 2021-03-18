В администрации Джо Байдена рассматривают возможность передачи четырех миллионов доз вакцин AstraZeneca в Канаду и Мексику. Именно эти страны первыми попросили помочь с поставками вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Решение о предоставлении вакцин Мексике может быть принято уже в пятницу. Представитель канадского посольства сказал, что с администрацией Байдена были “большие переговоры” по поводу вакцин.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сказал, что продолжаются интенсивные переговоры с американским правительством.

“Я бы сказал, что мы добились хорошего прогресса, но подробности, цифры и положения не будут известны до пятницы… Мы запросили как можно больше (доз AstraZeneca)”, – сказал он.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что запросы были получены из Мексики и Канады, и теперь “внимательно рассматриваются”. Никаких подробностей она не сообщила.

Один из вариантов передачи вакцины – соглашение об обмене с двумя странами. То есть США передадут вакцины Канаде и Мексике с условием, что те поделятся избыточными вакцинами с США, когда будет такая необходимость.

В США хранятся десятки миллионов доз вакцины AstraZeneca, но ее не используют, так как ждут одобрение регулятора. AstraZeneca не подавала в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешение на применение в экстренных случаях. В США еще продолжаются клинические испытания этой вакцины.

Подробнее о препарате

Вакцина COVID-19 AstraZeneca — это вакцина для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19 у людей в возрасте 18 лет и старше. COVID-19 вызывается вирусом SARS-CoV-2. Вакцина COVID-19 AstraZeneca разработана на вирусе из семейства аденовирусов, который был модифицирован, чтобы содержать ген для производства белка с SARS-CoV-2.

Вакцина COVID-19 AstraZeneca не содержит сам вирус SARS-CoV-2 и не может вызвать COVID-19.

Согласно информации Европейского агентства по лекарственным средствам, у вакцины побочные эффекты, но они в основном являются легкими или умеренными и проходят через несколько дней. Речь идет о:

головной боли;

утомляемости;

боли в месте инъекции;

тошноте,

боли в мышцах;

ознобе;

лихорадке.

У менее чем одного из 100 пациентов фиксируют такие побочные эффекты, как головокружение, снижение аппетита, сыпь и боль в животе.

Однако в настоящее время нет исследований, которые фиксировали бы образование тромбов как один из побочных эффектов вакцины.

Почему страны отказываются от AstraZeneca?

Главная причина такого решения – растущие опасения, что препарат AstraZeneca в отдельных случаях вызывает серьезные осложнения, в частности, образование тромбов, что может привести к смерти человека.

Первой об остановке вакцинации препаратом AstraZeneca заявила Австрия. Там после прививки умерла 49-летняя женщина, еще у одной развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Случай тромбоза также был зафиксирован в Нидерландах.

В Словакии умерла 38-летняя учительница, которой накануне вкололи препарат. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга, тромбофилия и легочная эмболия.

В Италии после прививки вакциной AstraZeneca умер учитель.

После сообщений о тромбоэмболии у вакцинированных несколько стран – Дания, Норвегия, Нидерланды, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния – частично или полностью прекратили использование вакцины британо-шведской фармкомпании.

Таиланд и Демократическая Республика Конго также приостановили использование вакцины AstraZeneca.

В то же время Бельгия, Польша, Чехия и Украина заявили, что продолжат прививать вакциной AstraZeneca.