Президент США Джо Байден заявил, что если в его стране будут лишние дозы вакцин от коронавируса COVID-19, американское правительство поделится ими с другими странами.

Об этом он сказал на встрече с представителями компаний, которые производят вакцины, сообщает Reuters.

Накануне Байден официально объявил о том, что правительство США заказало еще 100 миллионов доз однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson.

“Если у нас будет излишек, мы поделимся им с остальным миром. Коронавирус – это не то, что можно остановить забором, независимо от того, какой высоты вы его построите. Так что мы не будем в безопасности, пока мир не станет безопасным. Итак, мы собираемся начать с того, чтобы в первую очередь позаботиться об американцах, а затем мы попытаемся помочь остальному миру”, – сказал Байден.

Также США обязались выделить 4 миллиарда долларов на глобальную инициативу COVAX по распространению вакцин в развивающихся странах.

Он отметил, что к концу мая в США вакцинируют всех взрослых.

В субботу был установлен рекорд – 2,9 миллиона вакцинаций за один день.

27 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило использовать вакцину Johnson & Johnson людям от 18 лет и старше. В отличие от вакцин Pfizer и Moderna, у вакцины Johnson & Johnson только одна доза. Ее можно хранить в обычном холодильнике несколько месяцев.

Как отмечает Reuters, около 30 млн человек (или 9,2 % населения США) были полностью привиты вакцинами от COVID-19, изготовленными компаниями Pfizer Inc/BioNTech SE, Moderna Inc и Johnson & Johnson.

Почти 18 % населения США, или 58,9 млн взрослых, получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Президент США Джо Байден ранее призвал американцев продолжать сохранять осторожность и следовать рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний.