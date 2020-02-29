Соединенные Штаты Америки и радикальное исламистское движение "Талибан" заключили историческое мирное соглашение, которое должно положить конец войне в Афганистане, что длится уже 18 лет.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Церемония подписания состоялась в столице Катара – Дохе. На ней присутствовал госсекретарь США Майк Помпео.

Соглашение было подписано специальным посланником США Залмаем Халилзадом и политическим руководителем движения “Талибан” муллой Абдулом Гани Барадаром.

Согласно документу, если талибы будут придерживаться договоренностей по борьбе с терроризмом, то США и их союзники выведут из Афганистана все свои силы в течение 14 месяцев. Изначально в течение 135 дней количество американских войск в стране будет сокращено с около 13 тысяч до 8,6 тыс.

Талибы обязались не позволять “Аль-Каиде” или любой другой экстремистской группировке действовать на территории Афганистана, сообщает британское агентство ВВС.

Отдельно планируются переговоры между “Талибаном” и правительством Афганистана. Предполагается, что афганское правительство и талибы до 10 марта обменяются тысячами заключенных.

За несколько часов до сделки талибы дали приказ всем своим боевикам в Афганистане “воздерживаться от любых атак… для счастья нации”.

Министр обороны США Марк Эспер, комментируя соглашение, отметил, что, хотя это позитивный шаг, путь к миру будет нелегким.

“Это обнадеживающий момент, но это только начало. Дорога впереди не будет легкой. Достижение прочного мира в Афганистане потребует терпения и компромисса между всеми сторонами”, – подчеркнул он.

А Помпео призвал “Талибан” “сдержать обещания разорвать связи с “Аль-Каидой”.

Для президента США Дональда Трампа сделка в Дохе – это шанс выполнить свое обещание вывести американские войска из Афганистана.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка Вашингтона заключить мирное соглашение с “Талибаном”. В 2019 году США проводили многомесячные переговоры с талибами, результатом которых стал проект мирного договора. Однако после ряда терактов в Кабуле в сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о приостановлении переговоров.

Войска США вошли в Афганистан после нападений 11 сентября 2001 года. За время конфликта погибли более 2400 американских военных.