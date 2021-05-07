США посилили авіаприкриття своїх військових, які поступово залишають територію Афганістану. До авіаційних морських сил додали штурмовики.

Про це повідомляє американське видання CNBC.

Загалом, США додали 12 бойових літаків для захисту американських та коаліційних військових сил, які залишають Афганістан. Такі дії в Пентагоні пояснили тим, що Талібан посилює вплив на афганський уряд.

Очільник Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі розказав, що відхід військових з неба охоронятимуть штурмовики F-18.

На авіабазу Аль-Удейд у Катарі прибули ще два стратегічних бомбардувальники B-52 ВПС США Stratofortress.

Загалом, безпечний вихід військових забезпечуватимуть авіаносець “Дуайт Ейзенхауер”, шість бомбардувальників B-52. Їх можуть залучити, якщо буде така необхідність чи зросте загроза з боку талібів.

Окрім авіаційного супроводу, вивід військових забезпечують кілька сотень військовослужбовців диверсійно-розвідницького підрозділу Армії США.

Після завершення виведення військ Пентагон збереже мінімальну присутність в регіоні, як варіант подальшої підтримки афганських урядових сил.

“Ми максимально чітко дали зрозуміти, що захист наших сил та сил наших союзників та партнерів, оскільки вони теж виходять, є пріоритетом, головним пріоритетом”, – заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

Минулого тижня Білий дім підтвердив, що американські війська розпочали процес виходу з Афганістану і що Пентагон активно розгорнув додаткові війська та військову техніку для захисту сил у регіоні.

“Потенційні супротивники повинні знати, що, якщо вони нападуть на нас під час виходу військ, ми будемо захищати себе та своїх партнерів усіма інструментами, які є в нашому розпорядженні”, – сказала заступниця прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр.

Американські військові вже відправили з Афганістану приблизно 60 вантажів C-17 Globemaster, понад 1300 одиниць техніки. США передали один об’єкт афганським військовим. Центральне командування підрахувало, що США завершили від 2% до 6% процесу виведення.