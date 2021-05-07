Про це повідомляє американське видання CNBC.
Загалом, США додали 12 бойових літаків для захисту американських та коаліційних військових сил, які залишають Афганістан. Такі дії в Пентагоні пояснили тим, що Талібан посилює вплив на афганський уряд.
Очільник Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі розказав, що відхід військових з неба охоронятимуть штурмовики F-18.
На авіабазу Аль-Удейд у Катарі прибули ще два стратегічних бомбардувальники B-52 ВПС США Stratofortress.
Загалом, безпечний вихід військових забезпечуватимуть авіаносець “Дуайт Ейзенхауер”, шість бомбардувальників B-52. Їх можуть залучити, якщо буде така необхідність чи зросте загроза з боку талібів.
Окрім авіаційного супроводу, вивід військових забезпечують кілька сотень військовослужбовців диверсійно-розвідницького підрозділу Армії США.
Після завершення виведення військ Пентагон збереже мінімальну присутність в регіоні, як варіант подальшої підтримки афганських урядових сил.
“Ми максимально чітко дали зрозуміти, що захист наших сил та сил наших союзників та партнерів, оскільки вони теж виходять, є пріоритетом, головним пріоритетом”, – заявив представник Пентагону Джон Кірбі.
Минулого тижня Білий дім підтвердив, що американські війська розпочали процес виходу з Афганістану і що Пентагон активно розгорнув додаткові війська та військову техніку для захисту сил у регіоні.
“Потенційні супротивники повинні знати, що, якщо вони нападуть на нас під час виходу військ, ми будемо захищати себе та своїх партнерів усіма інструментами, які є в нашому розпорядженні”, – сказала заступниця прессекретарки Білого дому Карін Жан-П’єр.
Американські військові вже відправили з Афганістану приблизно 60 вантажів C-17 Globemaster, понад 1300 одиниць техніки. США передали один об’єкт афганським військовим. Центральне командування підрахувало, що США завершили від 2% до 6% процесу виведення.
- Нагадаємо, 15 квітня президент США Джо Байден офіційно заявив про те, що американські війська залишать територію Афганістану до 11 вересня 2021 року, що покладе край 20-річній війні — найтривалішій в історії Сполучених Штатів.
- Байден вважає, що вивести американські війська з Афганістану до 1 травня, про що раніше домовився Дональд Трамп, практично нереально.