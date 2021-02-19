Администрация президента США Джо Байдена 19 февраля представит в Конгрессе доклад о расширении санкций против участников строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако против немецких компаний ограничения вводить пока не планируют.

Об этом сообщает Bloomberg.

“Северный поток-2” стал серьезным источником трений в трансатлантических отношениях во время правления президента Дональда Трампа, поскольку проект, который должен доставлять российский газ в Европу, близился к завершению. Официальные лица заявляли, что проект подрывает европейскую безопасность, а также более тесно связывая континент с Москвой.

Люди, знакомые с проблемой, заявили, что госсекретарь Энтони Блинкен считает, что вводить санкции против компаний или отдельных лиц из Германии не стоит, утверждая, что более важно найти дипломатическое решение и устранить разногласия, вызванные подходом Трампа к внешней политике.

Эта позиция вызывает возмущение среди критиков. Они также говорят, что, хотя США, возможно, стремятся уменьшить напряженность в отношениях с Германией, они рискуют оттолкнуть других союзников, таких как Украина, Польша и страны Балтии.

После всего лишь одного месяца пребывания у власти дебаты по поводу трубопровода вынуждают администрацию Байдена выбирать между попытками продолжать оказывать давление на Россию и налаживанием более тесных связей с Германией, союзником по НАТО.

Два человека, знакомые с этим вопросом, сказали, что, хотя администрация Трампа также уклонялась от санкций в отношении немецких организаций, она готовила такие меры в последние недели. Среди потенциальных подсанкционных лиц был Маттиас Варниг, немецкий генеральный директор Nord Stream 2 и бывший агент Штази, который лично знаком с президентом России Владимиром Путиным.

Два других человека, знакомых с этим вопросом, утверждали, что планам администрации Трампа не хватало конкретики, поэтому решение так и не было принято.

Госдепартамент от комментариев отказался. Но официальные лица неоднократно заявляли, что Байден выступает против “Северного потока – 2”.

Ожидается, что в отчете, который будет представлен сегодня, будет перечислено небольшое количество российских компаний, которые, вероятно, столкнутся с санкциями. При этом, некоторые организации будут исключены из санкционного списка, потому что они сворачивают свою работу с проектом.