В Білому домі опублікували покроковий план щодо фінансування заходів, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату.

Про це сказано на сайті президентської адміністрації.

27 січня 2021 року президент США Джо Байден підписав указ (EO 14008) щодо боротьби з кліматичною кризою в країні та за кордоном.

Основна частина коштів спрямована на міжнародну підтримку заходів щодо боротьби зі змінами клімату. Зокрема, це гроші на допомогу конкретним країнам, яким потрібно скоротити чи попередити викиди парникових газів, а також підвищити адаптаційний рівень до вже існуючих наслідків глобального потепління й кліматичних змін.

До 2024 року США планують подвоїти міжнародне кліматичне фінансування та посилити отримання звітності щодо використання отриманих коштів. При цьому, в Білому домі пояснили, що йдеться про подвоєння фінансових ресурсів у порівнянні з тими, які виділяла адміністрація президента Барака Обами, оскільки за президентства Дональда Трампа на кліматичні зміни не звертали увагу.

США стануть основним куратором приватного фінансування на міжнародному рівні. Цей пункт передбачає, що той чи інший американський інвестор чи представник бізнесу може адресно допомагати певній країні в рамках боротьби зі змінами клімату.

США більше не інвестуватимуть в міжнародну систему фінансової підтримки вуглецево-інтенсивної енергетики на основі викопного палива.

Економіка США відтепер виділятиме певну суму коштів конкретно на створення та підтримку методів щодо зниження викидів й боротьби зі змінами клімату.

У 2023 році Рада національної безпеки США проаналізує як та наскільки ефективно було використано гроші на рівні американської економіки та на міжнародній арені.

Заява Байдена

Президент США Джо Байден під час виступу на віртуальному кліматичному саміті сказав, що економічно розвинені країни повинні активізувати боротьбу зі змінами клімату. Він зробив акцент на тому, що ціна бездіяльності в цьому аспекті лише зростатиме.

Байден повідомив, що до 2030 року США вдвоє зменшать об’єм вуглецевих викидів в атмосферу.

Американський президент сказав, що зустріч світових лідерів на саміті – це дещо більше, аніж “просто збереження нашої планети”. Він сказав, що головна ціль – “забезпечити краще майбутнє для усіх”.

“Знаки безпомилкові. Наука незаперечна. Ціна бездіяльності продовжує зростати”, – сказав Байден.

Під час свого виступу Байден зауважив, що США пережили чотири роки кліматичної бездіяльності через політику 45-го президента Дональда Трампа. Байден описав в загальних рисах бачення процвітаючої країни, де використовують екологічно чисту енергію, фабрики виробляють ультрасучасні батареї на експорт, створено ефективну національну електричну мережу, закрито занедбані нафтові й газові вишки та вугільні шахти.