Радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, що уряд США попередив владу Росії про наслідки, якщо критик Кремля Олексій Навальний помре у в'язниці. Конкретні заходи не розголошуються.

Про це Салліван сказав в інтерв’ю CNN.

“Ми повідомили російському уряду, що те, що відбувається з Навальним під вартою, є їх відповідальністю, і вони будуть притягнуті до відповідальності перед міжнародним співтовариством”, – сказав Салліван.

Говорячи про конкретні заходи, він зазначив, що розглядається безліч різних кроків у разі смерті Навального. Однак Саліван заявив, що не має наміру називати ці заходи публічно.

“Але ми повідомили, що, якщо Навальний помре, будуть наслідки”, – додав він.

Нагадаємо, у штабі російського опозиціонера Олексія Навального відмовилися виправляти карту, на якій незаконно окупований український Крим позначений як частина Росії.

Як відомо, сам Олексій Навальний неодноразово висловлював неоднозначну позицію щодо окупації українського Криму.

Зокрема, Навальний у 2014 році, коментуючи захоплення Росією українських територій, заявляв, що “попри те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням всіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ”, “залишиться частиною Росії і більше ніколи в найближчому майбутньому не стане частиною України”.

“Крим – це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?” — казав він.