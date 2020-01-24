Специальный представитель Государственного департамента США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что принято решение приостановить антитеррористическую операцию против ИГИЛ в Ираке.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Джеффри пояснил, что первостепенная задача на сегодняшний день – продолжить обучение иракской армии американцами, а также обеспечить безопасность сил, которые эти тренировки проводят.

При этом, антитеррористическая операция против ИГИЛ не прекращена. О ее продолжении власти США и Ирака договорятся дополнительно.

“Я не люблю загадывать наперед. Посмотрим. Это зависит от двух вещей. Прежде всего, иракское правительство должно принять решение. Но также мы должны усилить позиции иракских войск. Они уже подверглись 11 нападениям ополченцев со стороны Ирана… Угроза снижается, но о возобновлении пока рано говорить”, – заявил Джеффри.