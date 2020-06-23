Государственный департамент США признал четыре китайских СМИ иностранными миссиями, указывая на их подчиненность Коммунистической партии Китая.

Об этом сообщили на сайте Госдепа.

В список вошли Центральное телевидение Китая, People’s Daily, Global Times и China News Service.

Также в этом списке уже есть китайское СМИ “Синьхуа”.

В Госдепе пояснили, что указанные СМИ соответствуют определению иностранных представительств. Это понятие законодательно закреплено в США. В ведомстве пояснили, что иностранные миссии “в значительной степени принадлежат или эффективно контролируются иностранным правительством”.

Также в ведомстве отметили, что принятое решение не обусловлено контентом, который производят указанные СМИ.

Что касается каких-либо ограничений для этих СМИ в США, то их нет. Статус иностранной миссии только обязывает СМИ “соблюдать определенные требования, которые применяются к иностранным дипломатическим представительствам”.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил по этому поводу, что цель решения – обеспечение большей прозрачности деятельности Коммунистической партии Китая в США.

In order to ensure greater transparency of CCP-run operations in the United States, I directed the designation of four additional PRC propaganda outlets as foreign missions. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 22, 2020