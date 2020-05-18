Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Facebook.
“Сегодня мы с грустью вспоминаем начало советской депортации крымских татар, повлекшей немыслимые травмы, страдания и гибель многих тысяч людей… Эта травма и страдания усугубляются современной оккупацией Крыма Россией. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают незаконную российкую аннексию Крыма. Россией. Наши санкции в отношении Крыма будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украины”, – заявила она.
По словам поверенной, поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США остается неизменной.
“Мы призываем Россию прекратить старую традицию причинения страданий жителям Крыма, прекратить призыв в свои вооруженные силы в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым – это Украина”, – сказала она.
18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах геноцида крымскотатарского народа – в этот день в 1944 году назад началась сталинская депортация крымских татар из Крыма.
Согласно постановлению Верховной Рады №792-VIII от 12.11.2015 года, депортация крымских татар в 1944 году признана геноцидом, а 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
- Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров почтить невинных жертв депортации, осудить это преступление тоталитарного коммунистического режима и признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа.
- Ранее Сейм Латвии по случаю 75-й годовщины депортации крымских татар принял заявление, в котором признал ее геноцидом.