Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Facebook.

“Сегодня мы с грустью вспоминаем начало советской депортации крымских татар, повлекшей немыслимые травмы, страдания и гибель многих тысяч людей… Эта травма и страдания усугубляются современной оккупацией Крыма Россией. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают незаконную российкую аннексию Крыма. Россией. Наши санкции в отношении Крыма будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров под контроль Украины”, – заявила она.

По словам поверенной, поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США остается неизменной.

“Мы призываем Россию прекратить старую традицию причинения страданий жителям Крыма, прекратить призыв в свои вооруженные силы в Крыму и немедленно вернуть Украине полный контроль над Крымом. Мы поддерживаем Украину и еще раз заявляем, что Крым – это Украина”, – сказала она.

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах геноцида крымскотатарского народа – в этот день в 1944 году назад началась сталинская депортация крымских татар из Крыма.

Согласно постановлению Верховной Рады №792-VIII от 12.11.2015 года, депортация крымских татар в 1944 году признана геноцидом, а 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.