Об этом сообщается на официальной странице дипломатического представительства в Facebook.
“Мы глубоко обеспокоены сегодняшним сообщениям об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и Нормандские обязательства”, – сказано в заявлении.
- Сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого).
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю атаку оккупантов на Донбассе, назвав ее попыткой сорвать мирный процесс.
- Фракция “Европейской Солидарности” требует вызвать сегодня в Верховную Раду министра обороны Украины Андрея Загороднюка и начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака в связи с эскалацией ситуации на Донбассе.