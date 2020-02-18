Посольство США в Украине после эскалации боевых действий на Донбассе призывает Россию выполнять взятые на себя в Минске обязательства.

Об этом сообщается на официальной странице дипломатического представительства в Facebook.

“Мы глубоко обеспокоены сегодняшним сообщениям об эскалации конфликта на Донбассе и настоятельно призываем Россию соблюдать свои Минские и Нормандские обязательства”, – сказано в заявлении.