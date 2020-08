Об этом сообщил на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

Он уточнил, что Госдепартамент США разработал специальную программу, согласно которой и предусмотрены выплаты за информацию о вмешательстве.

“Программа Госдепартамента “Вознаграждение за справедливость” предлагает награду до 10 млн долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США, участвуя в определенной преступной кибердеятельности”, – отметил Помпео.

Он также анонсировал публикацию специального отчета о российской дезинформации и пропаганде. Документ был подготовлен Центром глобального взаимодействия Госдепартамента. Особое внимание в отчете уделено прокси-сайтам.

