Об этом сообщил на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
Он уточнил, что Госдепартамент США разработал специальную программу, согласно которой и предусмотрены выплаты за информацию о вмешательстве.
“Программа Госдепартамента “Вознаграждение за справедливость” предлагает награду до 10 млн долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США, участвуя в определенной преступной кибердеятельности”, – отметил Помпео.
Он также анонсировал публикацию специального отчета о российской дезинформации и пропаганде. Документ был подготовлен Центром глобального взаимодействия Госдепартамента. Особое внимание в отчете уделено прокси-сайтам.
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— Department of State (@StateDept) August 5, 2020
Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Победитель избирательной гонки должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.
Основными конкурентами считаются представитель Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и действующий лидер США Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.
- Ранее представители Демократической партии и кандидат в президенты США Джо Байден заявили о возможном иностранном вмешательстве в предстоящие выборы, призвав ФБР расследовать конкретные угрозы.
- Также сообщалось, что киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.
- 6 января прошлого года американская разведка опубликовала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Согласно докладу, США расценивают действия России и Путина как имевшие целью подорвать общественное доверие в демократический процесс США, исказить авторитет Клинтон и нанести вред потенциальному президенту США.