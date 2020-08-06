Об этом сообщил на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

Он уточнил, что Госдепартамент США разработал специальную программу, согласно которой и предусмотрены выплаты за информацию о вмешательстве.

“Программа Госдепартамента “Вознаграждение за справедливость” предлагает награду до 10 млн долларов за идентификацию или обнаружение любого лица, которое, действуя по распоряжению или под контролем иностранных правительств, вмешивается в выборы в США, участвуя в определенной преступной кибердеятельности”, – отметил Помпео.

Он также анонсировал публикацию специального отчета о российской дезинформации и пропаганде. Документ был подготовлен Центром глобального взаимодействия Госдепартамента. Особое внимание в отчете уделено прокси-сайтам.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года. Победитель избирательной гонки должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.

Основными конкурентами считаются представитель Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и действующий лидер США Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию.

  • Ранее представители Демократической партии и кандидат в президенты США Джо Байден заявили о возможном иностранном вмешательстве в предстоящие выборы, призвав ФБР расследовать конкретные угрозы.
  • Также сообщалось, что киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.
  • 6 января прошлого года американская разведка опубликовала доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Согласно докладу, США расценивают действия России и Путина как имевшие целью подорвать общественное доверие в демократический процесс США, исказить авторитет Клинтон и нанести вред потенциальному президенту США.