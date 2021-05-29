Сполучені Штати Америки засудили події 23 травня у Білорусі, коли за наказом невизнаного президента Олександра Лукашенка посадили комерційний літак Ryanair й затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича. У відповідь на це США припиняють авіасполучення з цією державою.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Зазначається, що США у відповідь на ці дії режиму Лукашенка призупинять дію угоди про авіасполучення з Білоруссю і розробляють адресні санкції проти ключових представників влади. Крім того, будуть повернуті раніше зняті санкції з дев’яти великих білоруських підприємств.

Введення санкцій відбудеться 3 червня.

“Сполучені Штати у співпраці з ЄС та іншими партнерами та союзниками розробляють список адресних санкцій проти ключових членів режиму Лукашенка, пов’язаних з безперервними порушеннями прав людини та корупцією, фальсифікацією виборів 2020 року і подіями 23 травня”, – заявила Псакі.

У Білому домі зазначили, що вживають цих заходів, щоб притягнути режим до відповідальності за свої дії та продемонструвати свою прихильність до прагнень народу Білорусі.

“Ми закликаємо Лукашенка дозволити надійне міжнародне розслідування подій 23 травня, негайно звільнити всіх політичних в’язнів і вступити в всебічний і справжній політичний діалог з лідерами демократичної опозиції та угрупування громадянського суспільства, що веде до проведення вільних та чесних президентських виборів під егідою та моніторингом ОБСЄ”, – додала Псакі.

Нагадаємо, що раніше Федеральне управління цивільної авіації (FAA) США закликало американські авіакомпанії бути максимально пильними, коли ті здійснюватимуть польоти над територією Білорусі. Однак, літати над республікою не заборонило.

Як відомо, Україна з середи, 26 травня, припинила авіасполучення з Білоруссю. Крім того, Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.