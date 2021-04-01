Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (EUCOM) привело в максимальную боеготовность армию в связи со стягиванием вооружения России к границе Украины и эскалации конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает американское издание Politico.

“Европейское командование США повысило статус своей боевой готовности до самого высокого уровня после возобновления боев между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими солдатами в Донецкой области на востоке Украины, что означало конец прекращению огня, и российские войска начали наращивать военную технику вдоль границы”, – пишет издание.

В то же время представитель EUCOM, капитан Венди Снайдер отказалась обсуждать уровень готовности войска, аргументируя это требованиями оперативной безопасности.

В Пентагоне заявили, что наблюдают за действиями России, которая активизировала свою деятельность в Восточной Европе и Арктике. В США это расценивают как вероятный вызов для молодой администрации Джо Байдена.

Президент Джо Байден уже заявил о своей жесткой позиции в отношении Москвы, назвав Путина “убийцей”, и пообещал привлечь Россию к ответственности за недавние хакерские атаки в США, в том числе и на федеральные ресурсы.

Кроме того, американская газета The New York Times пишет, что гибель четырех украинских воинов на Донбассе и наращивание российских войск на границе с Украиной привлекли внимание высокопоставленных американских чиновников в Европе и Вашингтоне.

По данным издания, после обострения на Донбассе США решили сделать шаг в ответ на развертывание дополнительных российских войск. Поэтому уровень наблюдения EUCOM было изменен с уровня “возможного кризиса” до “потенциально неминуемого кризиса” – это самый высокий уровень.

Отмечается, что США пристально следят за стягиванием российских войск к украинской границе. В частности, существует информация о привлечении около 4 тысяч российских военных.

Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес заявил изданию, что стягивание войск может быть российской “проверкой” администрации нового президента США Джо Байдена.

“Россия имеет “нулевой интерес” к реальному миру для Украины и хочет сохранить страну как можно более дестабилизированной”, – сказал генерал Ходжес.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в четверг российскому “Интерфаксу“, что стягивание войск к границе с Украиной якобы “ни для кого не представляет никакой угрозы”.

“Российская Федерация перемещает войска на своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить … Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т. д. и т. п. Это все обязывает быть начеку”, – заявил он.

Стоит отметить, что на днях начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины (в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре).

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях были расположены 28 батальонных тактических групп противника. Речь идет о Брянской, Воронежской, Ростовской областях РФ, а также о территории незаконно оккупированного украинского Крыма.

При этом вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины – на севере, на востоке и на юге.