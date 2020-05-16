В США активно разрабатывают новую ракету, которая станет самой быстрой в мире, развивая в 17 раз больше скорость.

Об этом сообщает The Hill.

“Мы ее называем “супер-пупер” ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас”, – сказал президент страны Дональд Трамп.

Трамп сделал заявление в тот момент, когда в Белом доме представили официальный флаг Космических сил США, новейшего подразделения американских вооруженных сил. Это первый новый флаг в вооруженных силах США за последние 72 года.

Он не уточнил, о какой ракете идет речь, и какая компания занимается разработкой.

Трамп также сказал, что у России уже есть ракеты, которые в пять раз быстрее обычных. Также Китай разрабатывает ракеты, которые в 5 – 6 раз быстрее обычных.

Журналисты направили запрос в Пентагон с просьбой прокомментировать заявление Трампа о разработке “супер-пупер ракеты”, но их перенаправили в Белый дом.