Президент США Джо Байден заявив, що, як голова держави, відповідає за безпеку громадян та захист демократії, тому готовий ініціювати відповідні міри на всі неправомірні дії з боку Росії.

Про це він сказав, коментуючи введення нових антиросійських санкцій.

Байден вважає, що він та Путін мають однакову відповідальність за вибудову конструктивних стосунків між країнами. При цьому, кожен відстоювати інтереси та цінності своїх громадян.

“Президент Путін та я несемо відповідальність за побудову конструктивних відносин між країнами. Росіяни та американці – горді народи…. Під час виборчої кампанії я ясно дав зрозуміти, що коли стану президентом – реагуватиму на намагання втручатися в наші вибори…. Вибори – священні в кожній країні. Це виявлення волі, суверенітету, бажань народу. І ми не можемо дозволити іноземним державам втручатися та порушувати наш демократичний процес. Я говорив, що якщо буде втручання в вибори – реагуватиму відповідно”, – нагадав Байден.

Він зазначив, що кілька разів попереджав Путіна про те, що в певний момент США відреагують на втручання в американські вибори.

“Під час перехідного періоду, коли ми дізнавалися більше про дії в кіберпросторі, про втручання… ми прослідкували – хто саме втручався, які хакерські дії були… І коли в січня президент Путін зателефонував мені й поздоровив, я сказав йому, що моя адміністрація розгляне всі отримані дані, аби визначити роль Росії в процесі втручання в вибори. Цього тижня ми знову мали розмову (з Путіним, – ред.). Я сказав йому, що ми скоро відреагуємо, оскільки вважаємо, що було неправомірне втручання в наші вибори. Сьогодні я прийняв рішення. Зокрема, це санкції стосовно деяких чиновників. Вийшов новий указ стосовно санкцій”, – пояснив Байден.

Президент США сказав, що відповідь могла б бути більш жорсткою, однак він прагне, аби все було пропорційно.

“Я дав зрозуміти президенту Путіну, що ми могли б піти й далі, однак ми цього не зробили. Я вирішив, що потрібна пропорційна відповідь. Сполучені Штати не зацікавлені в ескалації конфлікту з Російською Федерацією. Ми зацікавлені в стабільних та передбачуваних відносинах. Якщо вони й далі втручатимуться в нашу демократію – ми реагуватимемо відповідним чином. Як президент США, я змушений робити це”, – заявив Байден.

Байден сказав, що Росія та США могли б співпрацювати, навівши кілька прикладів спільної роботи країн. Зокрема, це питання стосовно ядерної зброї, змін клімату, протистояння терористичним загрозам і так далі. Президент США зробив акцент на тому, що запропонував Путіну зустрітися в Європі й чиновники його адміністрації вже працюють над організацією можливої зустрічі.

Байден нагадав, що Україна – союзник США, тому відстоюватиме її інтереси, захищаючи від Росії.

“Я висловив занепокоєність нарощуванням російських військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму. Я підтвердив підтримку США суверенітету й цілісності України. Настав час провести деескалацію цього конфлікту”, – сказав президент США.

Він вкотре сказав про те, що США зацікавлені в співпраці с Росією.

“Однак якщо Росія порушуватиме інтереси США, ми реагуватимемо відповідним чином. Ми захищатимемо наш народ, наших союзників, наші інститути“, – резюмував Байден.

Нагадаємо, що у четвер, 15 квітня, Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації. Санкції викликані кібератаками Росії на урядові ресурси США, а також анексією Криму.