Об этом сообщает CNN.

“Я не хочу опережать президента (Дональда Трампа – ред.), но это то, что мы рассматриваем”, – сказал Помпео, отвечая на вопрос о запрете TikTok в интервью Fox News.

Он также добавил, что люди могут установить TikTok, если они хотят, чтоб их “личные данные оказались в руках Коммунистической партии Китая“.

Представитель соцсети, в свою очередь, заявил, что TikTok никогда не предоставлял пользовательские данные правительству Китая.

“У нас нет более высокого приоритета, чем продвижение безопасных и надежных приложений для наших пользователей. Мы никогда не предоставляли пользовательские данные правительству Китая, и мы не будем делать этого, если они попросят“, – отметил он.

Издание подчеркивает, что заявление Помпео прозвучало во время обострения напряженности между США и Китаем, которая охватила несколько сфер, включая национальную безопасность, торговлю и технологии.

TikTok, принадлежащий пекинскому стартапу ByteDance, неоднократно подвергался критике со стороны американских политиков, которые обвиняли приложение в угрозе национальной безопасности из-за его связей с Китаем. Они утверждают, что компания может быть вынуждена “сотрудничать и поддерживать разведывательную деятельность, контролируемую Коммунистической партией Китая“.