Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Санкции были введены в отношении групп лиц и компаний, связанных с двумя направлениями деятельности Пригожина — незаконной добычей природных ресурсов африканских стран и поддержкой ФСБ России.
“Евгений Пригожин имеет международную сеть сторонников для распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру. Соединенные Штаты будут продолжать нацеливаться на способность Пригожина проводить операции в глобальном масштабе”, — отметил министр финансов США Стивен Мнучин.
Так санкции были введены против компаний:
- M Finans (Россия), добыча драгоценных металлов;
- Lobaye Invest (ЦАР), добыча золота и алмазов;
- Okeanos (Россия) по подводными технологиями;
- транспортно-экспедиционных компаний Optima Freight OY Targets, GCH Finland OY, Unicum Trade OY, ACEX OY (Финляндия).
Также санкции были применены в отношении таких граждан:
- Дмитрий Сытий, основатель Lobaye Invest;
- Евгений Ходотов, экс-директор Lobaye Invest;
- Александр Кузин, сотрудник Пригожина, работающий в ЦАР;
- Никита Ковалевский, руководитель Optima Freight OY Targets и управляющий директор GCH Finland OY, Unicum Trade OY, and ACEX;
- Елена Иванова, гендиректор Okeanos;
- Борис Гайкович, заместитель гендиректора Okeanos;
- Надежда Кучумова, директор Okeanos по маркетингу;
- Владислав Занин, пресс-секретарь Okeanos.
По информации Минфина, Okeanos сотрудничает с ФСБ РФ и оказывала поддержку водолазным оборудованием, в том числе — силам, развернутым в Крыму.
Optima Freight OY же способствовала доставке оборудования ФСБ через компанию Divetechnoservices. Три транспортно-экспедиционные компании попали в список, поскольку ими руководит Ковалевский, управляющий Optima Freight OY.
А компании M Finans и Lobaye Invest, согласно информации Минфина, связаны с эксплуатацией Пригожиным природных ресурсов африканских стран.
“Пригожин связан с горнодобывающими, охранными и логистическими компаниями в ЦАР, а его операции в ЦАР, как сообщается, координируются Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством обороны”, — говорится в сообщении.
- Ранее США ввели санкции против лиц, связанных с российской “фермой троллей” — так называемым Агентством интернет-исследований, которое, как считается, спонсируют компании Пригожина. В санкционный список попал украинский нардеп Андрей Деркач.