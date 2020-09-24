Минфин США расширил санкции против лиц и компаний, связанных с российским бизнесменом, главой компании "Конкорд" Евгением Пригожиным, которого называют "поваром Путина".

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Санкции были введены в отношении групп лиц и компаний, связанных с двумя направлениями деятельности Пригожина — незаконной добычей природных ресурсов африканских стран и поддержкой ФСБ России.

“Евгений Пригожин имеет международную сеть сторонников для распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру. Соединенные Штаты будут продолжать нацеливаться на способность Пригожина проводить операции в глобальном масштабе”, — отметил министр финансов США Стивен Мнучин.

Так санкции были введены против компаний:

M Finans (Россия), добыча драгоценных металлов;

Lobaye Invest (ЦАР), добыча золота и алмазов;

Okeanos (Россия) по подводными технологиями;

транспортно-экспедиционных компаний Optima Freight OY Targets, GCH Finland OY, Unicum Trade OY, ACEX OY (Финляндия).

Также санкции были применены в отношении таких граждан:

Дмитрий Сытий, основатель Lobaye Invest;

Евгений Ходотов, экс-директор Lobaye Invest;

Александр Кузин, сотрудник Пригожина, работающий в ЦАР;

Никита Ковалевский, руководитель Optima Freight OY Targets и управляющий директор GCH Finland OY, Unicum Trade OY, and ACEX;

Елена Иванова, гендиректор Okeanos;

Борис Гайкович, заместитель гендиректора Okeanos;

Надежда Кучумова, директор Okeanos по маркетингу;

Владислав Занин, пресс-секретарь Okeanos.

По информации Минфина, Okeanos сотрудничает с ФСБ РФ и оказывала поддержку водолазным оборудованием, в том числе — силам, развернутым в Крыму.

Optima Freight OY же способствовала доставке оборудования ФСБ через компанию Divetechnoservices. Три транспортно-экспедиционные компании попали в список, поскольку ими руководит Ковалевский, управляющий Optima Freight OY.

А компании M Finans и Lobaye Invest, согласно информации Минфина, связаны с эксплуатацией Пригожиным природных ресурсов африканских стран.

“Пригожин связан с горнодобывающими, охранными и логистическими компаниями в ЦАР, а его операции в ЦАР, как сообщается, координируются Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством обороны”, — говорится в сообщении.