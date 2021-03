#Буквы разобрались, кто такой Килимник и почему ФБР так важно его найти.

США ищут Килимника по причине “препятствия правосудию”.

В ФБР, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что Килимник вместе с украинским политиком Андреем Деркачем и связанной с российской разведкой сетью лиц, имевших отношение к Украине, совершил некоторые действия по оказанию влияния на президентские выборы в США. Также Килимник способствовал ухудшению связей с Украиной.

“США продолжат тесно работать с Украиной в противостоянии злонамеренному российскому влиянию”, – написали в объявлении посольства США в Украине.

ФБР пообещало награду до $250 тысяч за сведения, которые могут привести к аресту Килимника. Розыск длится с февраля 2018 года. В дипломатическом ведомстве допустили, что Килимник может скрываться от правосудия за пределами США.

Кто такой Константин Килимник

Килимник родился в апреле 1970 года в Украине (г. Кривой Рог, Днепропетровская область). Образование он получил в Военном университете Министерства обороны России, на факультете иностранных языков. Здесь часто готовят переводчиков для военной разведки. В ФБР отметили, что он владеет двумя языками: английским и русским.

С 1995 года Килимник работал в Москве (РФ) в Международном республиканском институте. Это американская неправительственная организация, которая занимается продвижением демократии. Он консультировал по вопросам ведения избирательных кампаний.

В 2005 году, после Оранжевой революции в Украине, Килимник начал сотрудничать с Манафортом. По его словам, 90% своего времени от проводил с Манафортом в администрации главы государства, после того, как Януковича избрали президентом Украины.

В период с февраля по апрель 2018 года он находился в Вашингтоне (округ Колумбия) и помогал другим лицам уйти от американского правосудия. Федеральный окружной суд США в феврале выдал обвинительный акт, в котором указано, что Килимник “специально и сознательно пытался нечестным путем убедить другого человека действовать в его интересах, чтобы повлиять на дачу показаний этим человеком или сделать так, чтобы этот человек отказался давать какие-либо показания”.

Его называют посредником между украинскими и российскими бизнесменами и политиками.

В отчете спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, несколько страниц было отведено роли Килимника. Его называли “украинским бизнесменом” и “партнером Пола Манафорта”. Среди прочего, в отчете Мюллера говорилось, что Килимник связан с российской разведкой. При этом, Килимника называли “деликатным источником разведки” для Госдепартамента США с 2013 года. Он передавал важную информацию об украинских и российских делах.

У Килимника была возможность общаться с главными политическими фигурами в посольстве США в Киеве. Он несколько раз в неделю передавал важную информацию об украинском правительстве. Сам Килимник утверждал, что передавал информацию “лидерам Украины” и “официальным лицам США по электронной почте”.

Американские дипломаты называли Килимника “ценным” и “важным” источником информации, потому скрывали его имя в переписках.

К примеру, Килимник предоставил США “подробную информацию о внутренней работе “Оппозиционного блока”, которая была настолько ценной, что была немедленно передана послу”. При этом, Килимник делился этой же информацией и с другими западными партнерами.

Впервые о Килимнике, как информаторе, упоминается в документах Госдепартамента за 2012 – 2013 года. После этого он начал работать при посольстве.

Несмотря на роль “информатора”, в то время Килимник не был часто в США. Он посещал Америку дважды в 2016 году, для встречи с государственными должностными лицами. В отчете Мюллера подробно описана встреча Килимника и Манафорта в 2016 году в башне Трампа (Нью-Йорк, США).

Кроме этого, именно Килимник, у которого были связи с российской разведкой, мог выполнять функцию посредника при продвижении многомиллионной лоббистской кампании в США, которая проводилась по указанию украинского правительства. При этом, американское законодательство не смогло доказать, что такая кампания существовала.

В феврале 2018 года Федеральный окружной суд Вашингтона выдал ордер на арест Килимника.

В августе 2018 года российское издание “Проект” написало о том, что им удалось найти Килимника и он якобы проживает в Подмосковье. В материале Килимника называли “абсолютно советским человеком” и “российским патриотом”, который работал в окружении Трампа.

Связь Килимника с Полом Манафортом

Когда Пол Манафорт стал руководителем предвыборного штаба 45-го президента США Дональда Трампа, Килимник был его помощником, но не официально. С 2014 года он не получал зарплату за то, что помогал Манафорту.

Килимник и Манафорт, по словам первого, общались каждые несколько месяцев в то время. Он активно участвовал в разработке пророссийской политической стратегии в США.

В частности, одной из задач Килимника было договориться с властями США об отмене санкций против РФ. Также он хотел сделать беглого украинского президента Виктора Януковича “лидером” террористов на Донбассе.

В 2016 году Килимник и Манафорт встретились в Нью-Йорке. На тот момент Манафорт был главой предвыборной кампании Трампа в течение нескольких месяцев. Он собирался уйти в отставку из-за растущего спора о миллионах долларов, которые Манафорт получил от Януковича. Тогда Килимник передал штабу Трампа “мирный план по урегулированию конфликта в Крыму между Россией и Украиной”.

Отношения Килимника и Дериписаки: почему это важно

Килимник был своего рода звеном между Манафортом и Дерипаской. Руководитель кампании Трампа предлагал Климнику продать свое влияние на будущего президента США российскому олигарху. Так Дерипаска мог продвигать интересы Кремля на территории США.

Дерипаска – близкий к Кремлю российский миллиардер. Ему запретили въезд в США из-за подозрений в причастности к организованной преступности.

Совместная работа американца и россиянина началась с того, что Манафорт создал офшорную компанию Pericles Emerging Markets, посредством которой Дерипаска попытался стать собственником активов в Украине на сумму около 100 миллионов долларов. Но сделать это не удалось, и, вскоре, Дерипаска обратился в суд с требованием вернуть ему деньги.

Сам Дерипаска утверждает, что нанял Манафорта, как консультанта по инвестициям, но тот якобы украл его деньги и скрылся.

Американский телеканал NBC News обнаружил несколько кредитов, предоставленных фирмами Олега Дерипаски компаниям Пола Манафорта. Общий объем сделок между бизнесменом и политиком оценивается в 60 млн долларов. Компания Yiakora Ventures Ltd., связанная с Манафортом, получила от фирмы российского олигарха Oguster Management Ltd. кредит размером в 26 миллионов долларов. Позже Oguster предоставила еще один кредит, на сумму 7 миллионов долларов, другой компании, связанной с Манафортом – LOAV Advisers Ltd. Вся сумма кредита выдана без каких-либо залогов, и не имела даты погашения.

Дерипаска и Манафорт работали вместе над лоббистским проектом в США в 2006 году. Тогда Дерипаска подписал с Манафортом годовой контракт на 10 миллионов долларов. Манафорт убеждал олигарха, что эта сделка “принесет большую пользу правительству Путина”. Когда десять лет спустя Манафорт присоединился к кампании Трампа, он был должен Дерипаске около 20 миллионов долларов, согласно судебным искам, поданным адвокатами Дерипаски на Каймановых островах и в Нью-Йорке.

Журналисты одного из американских изданий нашли и опубликовали электронные письма, свидетельствующие о том, что Манафорт использовал свою должность в кампании Трампа, чтобы решить конфликт с Дерипаской.

Посредником был Килимник.

Манафорт написал электронное письмо Килимнику с предложением провести для Дерипаски “частные брифинги” о кампании. Килимник все передавал Дерипаске, а Манафорт пытался откупиться освещением различных тем, связанных с РФ, в американских СМИ. Килимник отправлял все публикации СМИ, которые могли быть интересны Дерипаске, некоему Виктору, который все показывал олигарху. Виктор – это, возможно, старший помощник Дерипаски. В этот период Килимник и Манафорт встречались дважды – в мае и августе 2016 года.

За три дня до августовской встречи Килимник написал Манафорту электронное письмо о том, что он “встретился сегодня с парнем, который дал вам вашу самую большую банку с черной икрой несколько лет назад”, имея в виду предыдущие ссуды Дерипаски Манафорту. “Мы потратили около 5 часов, обсуждая его историю, и у меня есть несколько важных сообщений от него к вам”.

Манафорт сказал, что он и Килимник обсуждали кампанию Трампа и недавний взлом Национального комитета Демократической партии во время встречи 2 августа 2016 года. Килимник сказал, что они не обсуждали кампанию, но говорили о “текущих новостях” и “неоплаченных счетах”.

Между тем, через несколько часов после их встречи частный самолет, связанный с Дерипаской, приземлился в Ньюарке, штат Нью-Джерси, недалеко от места встречи Манафорта и Килимника.

В 2019 году Дерипаска сказал агентам ФБР, что он не друг Манафорта, что подтверждает иск, поданный против него.

“Но поскольку я россиянин, я бы очень удивился, если бы кто-либо из России пытался бы выйти на него с какой-либо целью и не спросил бы моего мнения. Я сказал им прямо, я просто не верю, что он стал бы продвигать какие-либо интересы России, особенно с учетом того, что он делал по Украине последние семь-восемь лет”, – сказал Дерипаска.