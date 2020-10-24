Администрация Соединенных Штатов Америки включила в санкционный список российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики за разработку и распространение вирусного программного обеспечения Triton.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов США.

В ведомстве отметили, что правительство РФ продолжает заниматься опасной киберактивностью, направленной против США и их союзников.

“Администрация США продолжает жестко защищать критически важную инфраструктуру страны от тех, кто пытается ее нарушить”, – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Также в Минфине США отметили, что против лиц или компаний, которые сотрудничают с Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики РФ, могут также ввести санкции.

Напомним, что программа Triton, менее известна под названиями TRISIS и HatMan, разработана для поражения систем промышленной безопасности, отвечающих за безопасную аварийную остановку производственных процессов на объектах важной инфраструктуры.

В 2019 году также сообщалось, что злоумышленники, стоящие за вредоносным программным обеспечением Triton, сканируют и проверяют более 20 электросетей в США на наличие поражений.