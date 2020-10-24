Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов США.
В ведомстве отметили, что правительство РФ продолжает заниматься опасной киберактивностью, направленной против США и их союзников.
“Администрация США продолжает жестко защищать критически важную инфраструктуру страны от тех, кто пытается ее нарушить”, – заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Также в Минфине США отметили, что против лиц или компаний, которые сотрудничают с Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики РФ, могут также ввести санкции.
Напомним, что программа Triton, менее известна под названиями TRISIS и HatMan, разработана для поражения систем промышленной безопасности, отвечающих за безопасную аварийную остановку производственных процессов на объектах важной инфраструктуры.
В 2019 году также сообщалось, что злоумышленники, стоящие за вредоносным программным обеспечением Triton, сканируют и проверяют более 20 электросетей в США на наличие поражений.
- Ранее государственный секретарь США Майк Помпео призвал все страны мира поддержать Америку, чтобы привлечь к ответственности шестерых российских офицеров-хакеров из ГРУ, обвиняемых в киберпреступлениях.