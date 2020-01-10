Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что украинский самолет был сбит иранской ракетой.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

“Мы считаем, что, скорее всего, этот самолет был сбит иранской ракетой”, – заявил Помпео.

При этом Государственный секретарь подчеркнул, что в Вашингтоне планируют дождаться результатов расследования перед окончательными выводами.

“Мы дадим расследованию развиться, прежде чем принимать окончательное решение. Важно докопаться до истины “, – пояснил он.

Как известно, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.