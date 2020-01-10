Об этом сообщает американское издание The New York Times.
“Мы считаем, что, скорее всего, этот самолет был сбит иранской ракетой”, – заявил Помпео.
При этом Государственный секретарь подчеркнул, что в Вашингтоне планируют дождаться результатов расследования перед окончательными выводами.
“Мы дадим расследованию развиться, прежде чем принимать окончательное решение. Важно докопаться до истины “, – пояснил он.
Как известно, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.
- Американский телеканал CNN сообщил, что самолет Boeing 737-800 могли сбить двумя ракетами класса “земля-воздух” российского производства.
- Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой “земля-воздух”. Аналогичную информацию сообщил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
- “Черные ящики” украинского самолета Boeing-737, который разбился 8 января недалеко от Тегерана, планируется вскрыть сегодня, 10 января.