Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так в пятницу, 2 октября, Минфин США внес в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц Управление по контролю за иностранными активами (SDN OFAC) 8 граждан Беларуси.
Среди них — высшее руководство министерства внутренних дел Беларуси и еще ряд должностных лиц, а именно:
- Караев Юрий, министр внутренних дел
- Барсуков Александр, заместитель министра МВД
- Назаренко Юрий заместитель министра МВД, командующий Внутренними войсками
- Атабеков Хазалбек, заместитель командующего Внутренними войсками
- Балаба Дмитрий, глава ОМОН Минска
- Дмухайло Елена, секретарь Центризбиркома Беларуси
- Ипатов Вадим, заместитель главы Центризбиркома Беларуси
- Кубраков Иван, начальник ГУВД Минского горисполкома
Ранее в тот же день Европейский Союз ввел санкции против 4 десятков чиновников Беларуси из-за фальсификаций на выборах президента и насилие против протестующих. Впоследствии был опубликован перечень этих лиц. Александра Лукашенко среди них нет.
Напомним, Беларусь уже отреагировала на санкции Европейского союза и ввела свои в ответ.
- На днях министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что санкции против Беларуси “вредные абсолютно для всех”.
- Ранее Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада тоже планируют ввести санкции против представителей белорусских властей.
- В августе Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников.