Минфин США ввел индивидуальные санкции против главы министерства внутренних дел Беларуси и других должностных лиц.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так в пятницу, 2 октября, Минфин США внес в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц Управление по контролю за иностранными активами (SDN OFAC) 8 граждан Беларуси.

Среди них — высшее руководство министерства внутренних дел Беларуси и еще ряд должностных лиц, а именно:

Караев Юрий, министр внутренних дел Барсуков Александр, заместитель министра МВД Назаренко Юрий заместитель министра МВД, командующий Внутренними войсками Атабеков Хазалбек, заместитель командующего Внутренними войсками Балаба Дмитрий, глава ОМОН Минска Дмухайло Елена, секретарь Центризбиркома Беларуси Ипатов Вадим, заместитель главы Центризбиркома Беларуси Кубраков Иван, начальник ГУВД Минского горисполкома

Ранее в тот же день Европейский Союз ввел санкции против 4 десятков чиновников Беларуси из-за фальсификаций на выборах президента и насилие против протестующих. Впоследствии был опубликован перечень этих лиц. Александра Лукашенко среди них нет.

Напомним, Беларусь уже отреагировала на санкции Европейского союза и ввела свои в ответ.