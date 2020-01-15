Вашингтон не планирует снижать пошлины на китайские товары до следующих президентских выборов, которые состояться в ноябре 2020 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее США и Китай заключили первую фазу торгового соглашения. Ее планируют подписать в январе. От того, как будут выполняться ее условия, зависит то, какими будут дальнейшие шаги сторон на пути к взаимному снижению торговых пошлин.

И в Китае, и в США заявили, что снизить пошлины ранее, чем через 10 месяцев – вряд ли удастся. Этот срок совпадает с президентской кампанией в США.

В тексте сделки не указано, через какое время пошлины будут пересмотрены. Но по словам экспертов, это около 10 месяцев. Именно за такое время американская сторона сможет проверить – соблюдает ли азиатская сторона условия договора. После этого возможно снижение пошлин на 15%.

Министр финансов США Стивен Мнучин, выступая перед журналистами во вторник вечером, отрицал, что у Китая есть какой-то метод, чтобы получить снижение тарифов в США, прежде чем две страны достигнут соглашения по второй фазе. Он добавил, что не было и нет никакой связи между графиком снижения тарифов и ноябрьскими выборами.

“Эти тарифы будут действовать до второй фазы. Если президент быстро получит второй этап сделки, он рассмотрит вопрос о снижении тарифов как часть второго этапа. Если нет, то тарифных льгот не будет. Так что это не имеет ничего общего с выборами или чем-то еще. Там нет никаких секретных соглашений”, – заявил министр.

В то же время, по словам инсайдеров, на 86 страницах соглашения нет ни единого слова о том, что планируется дальнейшее сокращение пошлин.

Напомним, ранее в Министерстве финансов США приняли решение внести Китай в список стран, которые манипулируют валютой. С 10 мая пошлины на китайские товары выросли на 200 миллиардов долларов. Комментируя такое решение, президент Трамп отмечал, что несмотря на повышение пошлин до 25 %, США и Китай продолжают конструктивный диалог в поиске решений относительно введения новых пошлин

1 сентября США и Китай начали вводить новые дополнительные пошлины на товары друг друга. В 7 утра по киевскому времени вступили в силу китайские пошлины на 5 % на поставки сырой нефти. Также, новые пошлины в размере 5 % ввели на поставки соевых бобов и многих других американских товаров, общая стоимость которых составила больше 75 миллиардов долларов. В США повысили пошлины на импортные товары из Китая. Повышение пошлин коснется товаров более чем на 250 миллиардов долларов.