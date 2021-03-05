Американский президент Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о координации действий в вопросах, касающихся Украины, Беларуси и России.

Об этом сообщили на сайтах Еврокомиссии и Белого дома.

Политики договорились о восстановлении партнерства между США и Евросоюзом.

В частности, речь шла о том, чтобы приостановить действие взаимных пошлин на авиационную технику на четыре месяца. Такое решение было ранее принято во время споров внутри Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу субсидий для авиастроителей Airbus и Boeing. Аналогичное решение было принято и по другим, более давним спорам.

Также мировые лидеры “договорились координировать действия по вопросам, представляющим общий интерес, включая Китай, Россию, Беларусь, Украину и Западные Балканы”.

“Мы разделяем стратегический взгляд на Россию. Я предложила, чтобы мы тщательно координировали нашу политику и меры, в частности, в отношении Восточной Европы. Мы поделились своими взглядами на ситуацию в Украине”, – отметила фон дер Ляйен.

Во время телефонного разговора политики также говорили о сотрудничестве в рамках сдерживания пандемии COVID-19 и повышении глобальной безопасности в области здравоохранения, преодолении климатического кризиса и так далее.