Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Так, во время виртуальной встречи 9 июля администратор NASA Джим Бриденстайн и министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT) Коити Хагиуда подписали Совместную декларацию о намерениях (JEDI).
Стороны будут сотрудничать в рамках американской лунной программы “Артемида”. Планируется, что Японии будет участвовать в создании окололунной станции (Лунная орбитальная платформа-шлюз, Lunar Orbital Platform-Gateway, LOP-G, или Gateway) и в освоение поверхности Луны.
Кроме того, ожидается, что NASA к 2024 году высадит на Луну первую женщину и следующего астронавта, а также к 2028 году проведет устойчивое исследование поверхности Луны.
Отмечается, что полученные благодаря э тому сотрудничеству знания помогут в осуществлении миссии по отправке человека на Марс.
- Ранее сообщалось, что американское агентство NASA рассматривает возможность отправить миссию на Тритон – крупнейший спутник Нептуна.