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США та Канада презентували форму для Олімпійських ігор: фото

Команди США та Канади презентували варіанти спортивної форми, в якій їх спортсмени виступатимуть на Олімпійських іграх в Токіо (Японія). Створенням образів для спортсменів займалися дизайнер Ральф Лорен (Ralph Lauren), бренди Hudson's Bay та Levi's.

Четверг, 15 апреля 2021, 23:08

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Нову форму для спортсменів вже порівняли зі скафандрами космонавтів та шкільною формою епохи 80-х. Водночас є порівняння форми американських та канадських спортсменів.

Якщо американцям обрали білий одяг з яскравою символікою, то представникам Канади образи доповнили джинсовими куртками з графіті. У 2012 році спортсмени Канади також надягали джинсовий одяг на Олімпіаду в Лондоні.

Для представників Канади форму створили Hudson’s Bay та Levi’s.

До слова, американські спортсмени не вперше вдягатимуться в речі від Ralph Lauren. Бренд створює одяг для олімпійських спортсменів з 2008 року.

 

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Публикация от Ralph Lauren (@ralphlauren)

 

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Публикация от Ralph Lauren (@ralphlauren)

 

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Публикация от Ralph Lauren (@ralphlauren)

Олімпійські ігри в Токіо, які були перенесені на рік через пандемію, мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

  • У березні організатори Ігор оголосили, що Олімпіада пройде без уболівальників з інших країн.
Теги: Олімпійські ігри, фото, США, Канада

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