Об это сообщается на сайте Госдепа США.

В ведомстве напомнили, что 20 декабря вступил в силу военный бюджет США за 2020 год, предусматривающий введение санкции против компаний-подрядчиков “Северного потока-2”. Во избежание новых санкций Госдеп призвал подрядчиков “немедленно прекратили связанную со строительством деятельность”.

“Соединенные Штаты будут вводить санкции, если связанные стороны немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию. Связанные стороны должны завершить работу в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в “Северном потоке-2″, должна внимательно изучить, что это означает для их деятельности”, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация использует проект для того, чтобы препятствовать интеграции Украины с Европой и США.

“Северный поток-2” — это инструмент, который Россия использует для поддержки своей продолжающейся агрессии против Украины. Россия стремится помешать более тесной интеграции с Европой и США. Nord Stream 2 позволит России обойти Украину для транзита газа в Европу, что лишит Украину значительных доходов от транзита и повысит ее уязвимость для российской агрессии. “Северный поток-2″ также поможет сохранить значительную зависимость Европы от импорта российского природного газа, что создает экономическую и политическую уязвимость для наших европейских партнеров и союзников”, — добавили в Госдепе.