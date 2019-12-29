Соединенные Штаты требуют экстрадиции из Украины американца, обвиняемого в убийстве пары из Флориды в 2018 году.

Об этом сообщает американское издание New York Post.

Крэйг Ланг был уволен из армии США после того, как ушел в самоволку. В Украине он живет с 2015 года.

Американские прокуроры говорят, что Лэнг и его друг Алекс Цвифельхофер застрелили Серафина Лоренцо и его жену Дину 9 апреля 2018 года. Пара хотела приобрести оружие. Их пронизанные пулями тела были найдены в машине на стоянке неподалеку церкви.

Цвифельхофера арестовали в мае после того, как задержали за попытку купить оружие в Висконсине.

В Украине Ланг является наемником и воюет на стороне Украины. Он помолвлен с украинкой.

Стоит отметить, что экстрадиция Ланга практически невозможна, так как между США и Украиной нет соответствующего договора о выдаче лиц.

“Мы знаем, что в США он человек с очень плохой репутацией в средствах массовой информации. В Украине – нет. В Украине он был героем. Он защищает наши интересы и нашу страну”, – заявил NBC News адвокат Ланга Дмитрий Моргун.