Об этом сообщает Sunday Express.

Утверждается, что Тиньков якобы заплатил в Англии залог в размере 20 млн фунтов стерлингов на срок судебного разбирательства с налоговой службой Соединенных Штатов Америки.

Сообщается, что несмотря на сумму залога, на основателя Тинькофф Банка были наложены строгие ограничения. В частности, за Тиньковым ведется наблюдение при помощи электронного браслета, с 19 вечера до 7 утра он не имеет права покидать свою квартиру в Лондоне.

Помимо того, российский бизнесмен был вынужден сдать паспорта и отмечаться в полиции трижды в неделю.

При этом в “Тинькофф банке” на данный момент отказались комментировать информацию о требовании США экстрадировать владельца банка .

Отмечается, что Олег Тиньков с 2013 года является гражданином США, но позднее отказался от американского гражданства.