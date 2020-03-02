Об этом сообщает Sunday Express.
Утверждается, что Тиньков якобы заплатил в Англии залог в размере 20 млн фунтов стерлингов на срок судебного разбирательства с налоговой службой Соединенных Штатов Америки.
Сообщается, что несмотря на сумму залога, на основателя Тинькофф Банка были наложены строгие ограничения. В частности, за Тиньковым ведется наблюдение при помощи электронного браслета, с 19 вечера до 7 утра он не имеет права покидать свою квартиру в Лондоне.
Помимо того, российский бизнесмен был вынужден сдать паспорта и отмечаться в полиции трижды в неделю.
При этом в “Тинькофф банке” на данный момент отказались комментировать информацию о требовании США экстрадировать владельца банка .
Отмечается, что Олег Тиньков с 2013 года является гражданином США, но позднее отказался от американского гражданства.
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