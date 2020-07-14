Соединенные Штаты Америки почти на 2 миллиона долларов увеличили помощь Украине в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба посольства в Facebook.

“В начале этого месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с 15,5 млн долларов до почти 17,3 млн долларов. Эта новая порция финансирования почти на 1,8 млн долларов США направлена ​​на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженных конфликтом”, – сказано в сообщении.

В посольстве отмечают, что при помощи финансирования в Украине смогут предотвратить распространение коронавируса путем поддержки центров лечения, мест для прохождения изоляции, программ гигиены и здравоохранения.