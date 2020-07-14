Об этом сообщила пресс-служба посольства в Facebook.
“В начале этого месяца США объявили об увеличении финансирования, связанного с COVID-19 для Украины, с 15,5 млн долларов до почти 17,3 млн долларов. Эта новая порция финансирования почти на 1,8 млн долларов США направлена на поддержку деятельности Международной организации по миграции (МОМ) на востоке Украины, помощь внутренне перемещенным лицам и другим категориям населения, пораженных конфликтом”, – сказано в сообщении.
В посольстве отмечают, что при помощи финансирования в Украине смогут предотвратить распространение коронавируса путем поддержки центров лечения, мест для прохождения изоляции, программ гигиены и здравоохранения.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.