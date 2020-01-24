Как сообщается на сайте Белого дома, правила начали действовать с пятницы, 24 января.

Под “родильным туризмом” подразумевается въезд женщин на территорию США с целью родить там ребенка, чтобы он автоматически получил американское гражданство (“гражданство по праву рождения”).

Так, Госдепартамент США больше не будет выдавать временные визы для иностранцев, которые приезжают с целью “родильного туризма”.

“С 24 января 2020 года Государственный департамент больше не будет выдавать временные визы для иностранцев, стремящихся въехать на территорию США с целью “родильного туризма”… Это изменение правил необходимо для того, чтобы обеспечить общественную безопасность, национальную безопасность и неприкосновенность нашей иммиграционной системы”, – говорится в заявлении.

Также указано, что индустрия “родильного туризма” наносит ущерб системе здравоохранения США и способствует криминальной деятельности.

Как сообщает американское издание Time, выявлять заявительниц, стремящихся родить в США, чтобы их ребенок получил гражданство, будут сотрудники американских консульств. Если они решат, что цель поездки именно роды, такой женщине будет отказано в получении визы.

При этом прямого запрета на въезд беременных женщин нет. В частности, исключение могут сделать для тех, кто едет на роды в США по медицинским показаниям. В таком случае женщина должна будет подтвердить, что у нее есть достаточно денежных средств на все необходимые расходы.

Как отметили в комментарии изданию официальные лица, запрет теоретически не должен касаться беременных женщин, если они собираются в США с другой целью: например, чтобы посетить больных родственников или на деловые встречи.

Издание объясняет, что сами по себе роды в США законом не запрещены, но случается, что власти арестовывают сотрудников агентств, которые занимаются организацией “родильного туризма” за визовое мошенничество или уклонение от уплаты налогов.

Кроме того, нередко женщины не скрывают своих намерений при оформлении визы, показывая контракты, заключенные с больницами в США.

Стоит отметить, что американский лидер Дональд Трамп давно выступал за ограничение различных видов иммиграции. Среди прочего, администрацию президента США беспокоил вопрос о гражданстве по праву рождения. Трамп выступал против такой практики и намеревался ее искоренить, но чиновники его администрации объясняли, что сделать это не так просто.

Изменение правил получения виз для беременных женщин – один из возможных путей. Однако возникают вопросы: как первоначально определить, беременна ли соискательница визы, а также будет ли законным отказ во въезде в США, если женщину сочтут беременной просто по виду.

“Родильный туризм” является прибыльным бизнесом как в США, так и за пределами страны. Компании, занимающиеся организацией таких поездок, рекламируют свои услуги и берут гонорары в размере до 80 тыс. долларов. Рожать в США приезжают много женщин из России и Китая.

Статистических данных о том, сколько женщин приезжают в США с целью родить ребенка, нет. Согласно оценкам Центра исследования проблем иммиграции, который выступает за ужесточение иммиграционного законодательства, в 2012 году около 36 тысяч иностранок родили детей в США, после чего покинули страну.