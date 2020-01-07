Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты в отношении Ирана будут следовать законам вооруженного конфликта.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Так, на вопрос готовы ли военные США нанести удар по иранским культурным объектам, как ранее предположил президент Трамп, Эспер ответил, что военные “будут следовать законам вооруженного конфликта”.

Эспер сказал, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы к любым непредвиденным обстоятельствам в отношении Ирана и что послание Тегерану заключается в том, что “мяч остается на их площадке”.

Министр обороны также рассказал, что Соединенные Штаты не приняли никакого решения относительно вывода войск из Ирака, вскоре после того, как военные в США заявили в письме иракским официальным лицам, что силы США будут перемещены “для подготовки к дальнейшей переброске”

В воскресенье иракские законодатели приняли резолюцию, что носит рекомендательный характер, призывающую к выводу иностранных войск.

В ответном заявлении от корпуса морской пехоты генерала Уильяма Сили говорится, что силы США “уважают ваше суверенное решение о нашем отбытии”.

Позже Эспер сказал, что не может подтвердить подлинность письма, потому что он увидел его только после того, как оно просочилось в медиа.

Напомним, в Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.