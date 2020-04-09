Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что 50 тысяч американских граждан смогли вернуться в страну в связи с пандемией коронавируса.

Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме.

Речь идет о возвращении такого количества граждан еще с 29 января, когда Китай закрыл авиасообщение и стало известно о вспышках коронавируса на круизных лайнерах.

“С 29 января мы вернули более 50 000 граждан США обратно в свои дома. Из более чем 90 стран. Более 490 рейсов обратно в Соединенные Штаты со всего мира. Масштаб наших усилий по репатриации не имеет аналогов в нашей истории”, – заявил Помпео.

Также госсекретарь отметил, что американские граждане остаются сейчас и в других частях мира, но Госдеп продолжает работу по возвращению их домой.