Сполучені Штати Америки надають Україні додаткове фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.

Про це поінформували в пресслужбі посольства США в Україні.

Грошові кошти будуть надані через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Це незалежне агентство федерального уряду США, що відповідає за невійськову допомогу Вашингтона іншим країнам.

Як зазначають у посольстві, додаткові кошти будуть використані цього року “для вирішення низки ключових питань у різних сферах розвитку України”.

Зокрема йдеться про наступні напрямки:

1. Підтримка зростання економіки та поліпшення стану здоров’я українців – 34 млн доларів США. Ці кошти спрямують на:

• підтримку відновлення України після епідемії коронавірусу COVID-19 шляхом поліпшення якості основних медичних послуг для українців;

• підвищення прозорості та розширення економічних можливостей в енергетиці, сільському господарстві та фінансовій галузі (щоб сприяти зростанню довіри з боку інвесторів, залученню інвестицій та підвищенню економічної стійкості малого і середнього бізнесу);

• допомогу в розвитку земельного ринку як рушія економічного зростання та надходження інвестицій в аграрний сектор України.

2. Вдосконалення заходів із протидії корупції – 14 млн доларів, які спрямують на:

• підтримку реформ та забезпечення захисту антикорупційних інституцій;

• зменшення обсягів корупційних дій у сфері охорони здоров’я та надання Україні допомоги у закупівлі життєво необхідних ліків (з метою скорочення “неофіційних виплат” з боку пацієнтів та забезпечення доступу до препаратів за нижчою ціною);

• підтримку подальшого розвитку платформ електронного врядування, які спрощують доступ громадян до послуг.

3. Протидія російській агресії – 63 млн доларів. Ці кошти будуть спрямовані на:

• захист прав людини та забезпечення доступу до правосуддя українцям, котрі постраждали від агресії РФ у Криму та на Донбасі;

• зниження енергетичної та економічної залежності України від Росії (зокрема шляхом сприяння підключенню до енергетичної мережі Європи, зміцнення українських підприємств на сході України);

• розширення доступу громадян до якісної та об’єктивної інформації (з метою протидії дезінформації), підтримку євроінтеграції та посилення демократичних процесів в Україні.

4. Зміцнення демократії та врядування – 44 млн доларів. Ці кошти підуть на:

• розширення судової реформи “з метою розбудови більш незалежної системи, яка гарантує дотримання норм верховенства права та рівний доступ до правосуддя”;

• зміцнення новостворених об’єднаних територіальних громад та забезпечення ширшого надання якісних послуг мешканцям (у рамках реформи децентралізації);

• заохочення молодіжного лідерства та інновацій, “участь у побудові демократичної, плюралістичної, європейсько орієнтованої України”.

“Уряд США та уряд України залишаються рішуче налаштованими до реалізації євроатлантичних прагнень України та подальших спільних дій на підтримку її народу”, – наголосили в посольстві.