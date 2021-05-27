У Білому домі сповістили, що проінформували Російську Федерацію про рішення щодо неприєднання до Угоди про відкрите небо.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Таке рішення в адміністрації Джо Байдена ухвалили попри те, що зовсім скоро має відбутися зустріч американського та російського президентів (16 червня в Женеві, – ред.).

Угоду про відкрите небо 25 березня 1992 року підписали 23 країни. Вони отримали право на обльоти територій один одного для контролю військової діяльності.

У 2020 році США вийшли з Угоди.

Через рік Кремль заявив, що РФ також збирається вийти з угоди. Водночас вони висунули умову. В РФ сказали, що готові переглянути своє рішення, якщо США вчинять так само.

У відповідь Білий дім передав Кремлю, що не збирається приєднуватися до Договору. В адміністрації Байдена додали, що не приєднаються до ключового пакту щодо контролю над озброєнням, навіть з огляду на зустріч Путіна та Байдена, що має відбутися невдовзі.

Таке рішення США важливе, оскільки тепер між Сполученими Штатами та Росією є лише один договір щодо контролю над озброєнням (СНВ). Він триватиме ще п’ять років, бо його продовжила адміністрація Байдена.

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки офіційно вийшли з Договору про відкрите небо 22 листопада минулого року. Причиною свого виходу в Вашингтоні назвали невиконання Росією своїх зобов’язань у рамках цього документа.

Договір про відкрите небо – це багатостороння угода, що дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів.

Договір укладений 24 березня 1992 року в столиці Фінляндії – Гельсінкі представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США і Росія.

Метою договору є зміцнення довіри між державами через вдосконалення механізмів контролю за військовою діяльністю і за дотриманням угод у галузі контролю над озброєннями.