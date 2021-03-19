Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Отмечается, что трубопровод “Северный поток-2” является геополитическим проектом России, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности.

По словам Блинкена, законодательство о санкциях, принятое Конгрессом в 2019 году и расширенное в 2020 году, пользуется значительной поддержкой двухпартийного большинства в Конгрессе.

“Администрация Байдена привержена соблюдению этого законодательства. Департамент повторяет свое предупреждение о том, что любое предприятие, участвующее в строительстве трубопровода “Северный поток-2″, рискует подвергнуться санкциям США и должно немедленно прекратить работы на трубопроводе”, – подчеркнули в Госдепартаменте.