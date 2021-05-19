Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон не підтримує деяких дій Москви в регіоні та проти мілітаризації Арктики.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

США сподіваються, що зможуть стримувати дії Росії в Арктиці за допомогою Арктичної ради. Також Блінкен додав, що розраховує на мирну співпрацю з Росією.

Напередодні голова МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Арктика – це “російська територія”.

Блінкен висловив сподівання, що в майбутньому Арктика буде регіоном, який забезпечить мирну співпрацю між США та Росією.

“Ми бачили, як Росія висувала незаконні претензії – зокрема, вимагала врегулювати проходження іноземних суден, що прямують транзитом по Північному морському шляху, що суперечить міжнародному праву … Схема регулювання, запропонована Росією, не враховує права судноплавства, свободу територіальних морів і виняткової економічної зони”, – відповів Блінкен.

Держсекретар США сказав, що країна хвилюється через “активізацію військової діяльності в Арктиці, яка збільшує небезпеку чи можливість аварій, помилок та ставить під загрозу мирне майбутнє для регіону. Тож ми повинні бути пильними”.

Однак Лавров все одно вважає, що західні країни не можуть претендувати на Арктику.

“Всім прекрасно давно відомо, що це наша територія, це наша земля… Ми відповідальні за безпеку нашого арктичного узбережжя”, – сказав Лавров.

Президент РФ Володимир Путін також неодноразово заявляв про те, що ставиться до арктичного регіону, як до стратегічної території. Це спричинило труднощі у відносинах між Кремлем та іншими членами Арктичної ради.

Що таке Арктична рада

Наразі в Ісландії відбувається 12-та зустріч міністрів Арктичної ради. Учасники обговорюють здобутки останніх двох років. За цей час головувала в раді Ісландія. Тепер два роки головуватиме Росія.

Всі міністри, присутні на зустрічі, розглянуть 80 документів, які підготувала робоча група Ради.

Міністри планують підписати декларацію та вшанувати 25-річчя з моменту створення Арктичної ради й узгодження першого в історії стратегічного плану.

Раду було створено в 1996 році за ініціативи Канади. Проблеми арктичного регіону вперше обговорили на міжнародному рівні в 1989 році.

В складі Арктичної ради: Канада, США, Данія, Швеція, Фінляндія, Росія, Норвегія, Ісландія та Європарламент. Постійні учасники переговорів – представники асоціації корінних народів регіону, зокрема: Алеутська міжнародна асоціація, Арктична рада атабасків, Міжнародна рада гвічинів, Полярна рада інуїтів, Союз саамів, Асоціація корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру та Дального Сходу РФ.

Статус країн-спостерігачів мають Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Польща, Франція, Японія, Індія, Сингапур та деякі міжнародній неурядові організації.