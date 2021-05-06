Сполучені Штати Америки приєднаються до установчого саміту Кримської платформи. Таку заяву зробив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Глави української та американської дипломатії обговорили розвиток стратегічного партнерства України та США у політичній та безпековій сферах, посилення обороноздатності нашої держави у боротьбі проти російської агресії, підтримку США зусиль України у боротьбі з корупцією та зміцнення відкритої конкурентної економіки.

Сторони приділили окрему увагу шляхам дієвого залучення Сполучених Штатів до дипломатичних зусиль з мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту у тісній координації з Німеччиною та Францією як сторонами Нормандського формату.

Глави дипломатичних відомств обмінялися думками щодо можливої зустрічі президентів США та РФ і домовилися координувати позиції у підготовці до неї.

“Від імені президента США Джозефа Байдена державний секретар підтвердив рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Він засвідчив, що США готові долучитися до української ініціативи Кримської платформи і взяти участь в її установчому саміті. Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен відзначили, що частковий відвід російських військ від кордонів з Україною не знімає загрози подальшого загострення з боку РФ та погодилися із потребою надалі уважно стежити за діями Росії”, – йдеться в повідомленні.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Участь в установчому саміті, зокрема, візьме голова Європейської Ради Шарль Мішель, а також представники країн Європи.

“Кримська платформа”

Згідно зі Стратегією, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо звільнення Криму та відновлення на цій території українського конституційного ладу (ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи).

“Україна засновує та розвиває Кримську платформу як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію та відновлення територіальної цілісності України, подолання наслідків, спричинених тимчасовою окупацією Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополя, а також захисту прав та інтересів громадян України”, – сказано в Стратегії.

Цей документ є закликом до об’єднання міжнародних зусиль у захисті норм міжнародного права та розбудові миру й безпеки у Європі.

Тепер Кабінет Міністрів повинен розробити план реалізації Стратегії деокупації Криму, на основі якого державні органи України підготують і реалізовуватимуть відповідні заходи.