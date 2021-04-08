Министерство торговли США внесло семь китайских цифровых компаний и лабораторий в "черный список". Они участвуют в создании суперкомпьютеров для китайских военных.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

В “черном списке” такие юридические лица: Tianjin Phytium Information Technology, Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics, Национальный суперкомпьютерный центр в Цзинане, Национальный суперкомпьютерный центр в Шэньчжэне, Национальный суперкомпьютерный центр в Уси и Национальный суперкомпьютерный центр в Чжэнчжоу.

В сообщении ведомства сказано, что семь организаций были внесены в черный список за “создание суперкомпьютеров, используемых военными силами Китая, его дестабилизирующие усилия по модернизации вооруженных сил и/или программы оружия массового уничтожения”.

Суперкомпьютеры, которые они разрабатывают, используют китайские военные.

Ранее в США говорили о том, что китайские компании собирают конфиденциальную информацию от имени армии. В то же время Коммунистическая партия Китая утверждает, что не занимается промышленным шпионажем.

“Суперкомпьютерные возможности жизненно важны для разработки современного оружия и систем национальной безопасности, таких как ядерное оружие и гиперзвуковое оружие. Министерство торговли будет использовать все свои полномочия, чтобы помешать Китаю использовать американские технологии для поддержки этих дестабилизирующих усилий по модернизации вооруженных сил”, – заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Новые правила, ограничивающие экспорт из США указанным организациям, вступили в силу. Они не распространяются на товары от поставщиков из США, которые уже находятся в пути.