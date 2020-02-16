Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает DW.
“Россия захватила Крым и части восточной Украины и Грузии. США вооружают Украину, чтобы помочь этой смелой стране защищаться от российской агрессии”, – отметил он.
Госсекретарь США также рассказал о своем визите в Киев в конце января. Тогда он посетил военный госпиталь, где ранен украинский офицер подарил ему нашивку своей воинской части. “И это мне напомнило о том, что ради суверенитета нужно бороться, и бороться вместе”, – отметил Помпео.
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